Fiorentina, l'ex Flachi: "Con l'Atalanta può succedere di tutto. Io ci credo"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana in vista della gara di giovedì tra i viola e l'Atalanta valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "A Bergamo può veramente succedere di tutto. La Fiorentina vista all'Allianz Stadium mi è piaciuta molto. Per creare pericoli tra le linee Mirallas e Chiesa sono perfetti. Nel primo tempo i viola potevano stare anche 3-0. Abbiamo preso due gol per errori nostri. Per me in Coppa Italia le percentuali sono 60-40 per noi. Ma i viola possono fare il partitone, io ci credo".