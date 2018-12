© foto di Federico De Luca

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato in vista del derby di domenica tra Fiorentina ed Empoli: “Ho la sensazione che ci sia poco attaccamento. La squadra mi sa di superficiale, una squadra che si limita ad allenarsi e giocare. Quella di fine partita a Reggio Emilia non è stata una contestazione, i giocatori dovrebbero prenderla come una motivazione. La reazione deve essere positiva. Io penso che non ci possa essere attaccamento perché la società non segue una linea ben definita. Alla fine i giocatori vengono a Firenze, ci stanno al massimo un paio di anni e poi se ne vanno; il tempo di mettersi in mostra e se ne vanno, anche per questo non ci può essere attaccamento alla maglia”, ha detto a Radio Bruno Toscana.