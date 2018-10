Fiorentina, l'ex Graziani: "Pioli mi piace, ma potrebbe incidere di più"

L'ex attaccante viola, Ciccio Graziani, ha parlato così a Radio Bruno a proposito dei temi principali in casa Fiorentina: "Normale che in trasferta il rendimento sia inferiore, anche perché può subentrare un po' di paura. Ma se nella sconfitta di Milano si è vista una bella Fiorentina, contro la Lazio non mi è piaciuta. Pioli è bravo, anche se in alcuni momenti potrebbe incidere un po' di più. Ma i giudizi dei tifosi seguono i risultati. Pjaca? Non so se sia il suo vero ruolo o se debba accentrarsi di più. Va capito dov'è il problema. Simeone? Per l'impegno gli darei sempre 10. Alcune volte arriva stanco perché combatte per la squadra".