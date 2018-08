Fiorentina, l'ex Manfredini: "Troppi baby? Francia ci ha vinto i Mondiali"

Fonte: Firenzeviola.it - Radio Bruno Toscana

© foto di Federico De Luca

Christian Manfredini, doppio ex di Fiorentina e Chievo, ha parlato alla vigilia del match dello stadio Franchi: “La Fiorentina non ha ancora fatto partite ufficiali, per cui credo che il Chievo si presenterà più pronto. Certo, i viola giocano in casa e avranno un leggero vantaggio anche se i gialloblù non vorranno perdere due partite consecutive dopo il ko all’esordio contro la Juventus. Penso che la squadra di D’Anna dovrà puntare alla salvezza, mentre la Fiorentina sta portanti avanti un progetto interessanti fatto di giovani: mi aspetto una squadra al di sotto solo delle prime 4-5 posizioni. La vedo da 5°-6° posto, a patto che i giovani diano tutti quello che hanno. Il rischio della gioventù? Può essere un limite o un vantaggio: la Francia ha vinto il Mondiale con tanti ragazzi e la Fiorentina ne ha altrettanti, tra i quali Chiesa, Simeone e Pjaca. Più gol da parte di Chiesa? Sì, ha nelle corde la doppia cifra probabilmente per cui può solo migliorare".