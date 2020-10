Fiorentina, l'ex Mutu: "Il giovane Munteanu dia il 100% e Firenze lo amerà"

L'ex viola ora allenatore dell'Under 21 rumena Adrian Mutu consiglia il giovane attaccante Louis Munteanu, giovane astro nascente della Romania e della Primavera viola. Come riporta la testata sport.ro, Mutu si è così espresso: "Deve continuare a fare buone partite e a migliorare, senza mai fermarsi. Firenze è una città particolare, con i tifosi che sono molto attaccati alla squadra: se darà il 100% alla Fiorentina i tifosi lo ameranno e lo apprezzeranno come hanno fatto con me. La Fiorentina è una piazza importante, in cui se avrà prestazioni molto buone, probabilmente sarà spinto ancora più in alto", le parole riportate da Firenzeviola.it.