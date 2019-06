Fiorentina, l'idea di Commisso: proporre alla Lega A una sede a New York

© foto di Giacomo Morini

Mercato dei calciatori, dei dirigenti, ma non solo. Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, ha anche altre idee legate più in generale al calcio italiano. Secondo quanto riporta Lady Radio, infatti, l'intenzione dell'imprenditore italo-americano è quella di proporre alla Lega Calcio di creare un distaccamento dell'organo della massima serie calcistica italiana a New York City. Questo per permettere una migliore e maggiore gestione dei diritti televisivi anche nelle terre d'oltreoceano.