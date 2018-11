© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera anticipo della dodicesima giornata per la Fiorentina in scena al "Benito Stirpe" contro il Frosinone. Il tecnico Stefano Pioli ha pochi dubbi di formazione e una certezza granitica che vale per la difesa viola. Per la dodicesima volta su dodici, l'allenatore gigliato schiererà gli stessi quattro interpreti: Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.