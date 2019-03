Fiorentina, la Lega assegna il giallo a Pezzella: sarà squalificato

© foto di Giacomo Morini

Nel finale di partita tra Cagliari e Fiorentina di ieri sera, movimentato dal gol nei minuti finali di Chiesa, c'era stata un po' di confusione e un piccolo parapiglia dopo un fallo di Gerson al centro del campo. Sembrava che il cartellino giallo estratto da Doveri fosse indirizzato al brasiliano ma - come si nota sul sito ufficiale della Lega - l'ammonizione è stata alla fine assegnata a German Pezzella, evidentemente reo di aver protestato troppo animatamente. Un'ammonizione che pesa per la Fiorentina, perché essendo in diffida il centrale argentino dovrà saltare la prossima partita contro il Torino al ritorno dalla pausa per le Nazionali.