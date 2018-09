Fonte: Firenzeviola.it

Andrea Della Valle in questo momento è a Firenze, e più precisamente allo stadio Franchi dove tra meno di un'ora prenderà il via la partita di Champions League femminile tra la Fiorentina Women's e il Fortuna Hjorring. Il patron viola, che ha colto l'occasione per dare forza ed augurare l'in bocca in lupo alle ragazze, parlando con alcune persone presenti si è detto molto soddisfatto della decisione della Lega, anche se questa pareva scontata dopo i colloqui degli scorsi giorni. Non si tratterrà però per la partita.