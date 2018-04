Fiorentina, Laurini in permesso speciale: sta per diventare padre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha destato un po' di preoccupazione l'assenza di Vincent Laurini dalla panchina a disposizione di mister Stefano Pioli nel match di oggi contro la Spal. Nessun allarmismo però: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il francese è in permesso dalla Fiorentina per poter stare accanto alla compagna Linda, che a breve lo renderà padre del suo primogenito. Una bella notizia, dunque, per l'ex Empoli.