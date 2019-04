Fiorentina, le Curve viola in sciopero contro il Sassuolo: il comunicato

© foto di Giacomo Morini

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, i gruppi organizzati del tifo viola hanno deciso di dare seguito a quanto fatto contro il Bologna restando fuori dal Franchi per i primi 45 minuti di gioco contro il Sassuolo. Ecco il comunicato apparso in mattinata sul profilo social dove vengono pubblicati i comunicati delle due Curve:

"Dopo aver visto tramontare l'unico sogno stagionale, in larga parte conseguenza della vergognosa gestione di questa società e per dare un seguito alle iniziative già prese fino ad ora, comunichiamo che i gruppi organizzati delle curve diserteranno i gradoni del Franchi per i primi 45 minuti di Fiorentina-Sassuolo, astenendosi dal tifare.

Un sacrificio importante che vuol essere segno di rottura definitiva nei confronti dell'attuale proprietà. Chiunque e in qualsiasi settore dello stadio vorrà fare lo stesso, sarà il benvenuto.

Il bene della nostra Fiorentina non può conciliarsi con queste figure false e bugiarde che oggi la guidano.

Prossimamente discuteremo dell’atteggiamento da tenere da qui alla fine della stagione e di nuove iniziative che prenderemo TUTTI INSIEME.

Questa storia è finita.

Della Valle VATTENE!".