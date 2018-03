Fiorentina, le ultime verso il Crotone: Saponara dal 1' sulla trequarti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulla formazione della Fiorentina, riportate da Sky Sport 24, in vista della gara delle 15 contro il Crotone. Sistema di gioco collaudato con il 4-3-1-2 ma le assenze sono pesanti per Pioli: out Badelj, ci sarà Cristoforo al suo posto. Senza Benassi, Dabo e Veretout dovrebbero agire come interni mentre Saponara dovrebbe essere trequartista dietro a Simeone e Chiesa.