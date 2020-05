Fiorentina, migliora situazione dei casi positivi. E Ribery continua la quarantena

Intanto club chiude a 872.000 euro raccolta fondi per ospedali

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Con 872.000 euro raccolti dal 17 marzo la Fiorentina ha chiuso oggi l'iniziativa 'Forza e Cuore' a sostegno degli ospedali Careggi e Santa Maria Nuova di Firenze per poter acquistare strumenti e materiali necessari al personale medico per contrastare il Covid-19. ''Il successo della raccolta ci rende orgogliosi - ha commentato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dai canali ufficiali del club - e dimostra la generosità e l'attenzione di tutta la Famiglia Viola''. Sollievo nel clan viola anche per la situazione dei sei casi di positività emersi dopo i test fatti lo scorso mercoledì: uno dei tre componenti dello staff tecnico-sanitario si è negativizzato e due dei tre giocatori coinvolti sono risultati negativi al primo tampone in attesa a breve del secondo. Intanto Franck Ribéry, rientrato da Monaco di Baviera pochi giorni fa, continua la quarantena e lavora nella sua dimora fiorentina come raccontano le foto postate sui propri profili social. (ANSA).