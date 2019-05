Fiorentina-Milan, i convocati di Gattuso: ci sono Biglia e Bakayoko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina, partita valida per la 36esima giornata di Serie A. Presenti sia Biglia che Calhanoglu, così come Bakayoko che nell'ultimo match contro il Bologna s'è rifiutato di scendere in campo, mandando Gattuso su tutte le furie.

Portieri - Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori - Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti - Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri.

Attaccanti - Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.