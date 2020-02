vedi letture

Fiorentina-Milan, per Pioli ritorno al passato. Tutte le quote sul turno di Serie A

Juve attesa dalla Spal, Lazio in casa del Genoa

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Stefano Pioli, idolo a Firenze come giocatore prima e allenatore poi, torna nel "suo" stadio alla guida del Milan. In un match equilibratissimo dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Equilibrio messo in evidenza anche dai betting analyst di SNAI che vedono un successo dei padroni di casa a 2,65 rispetto al 2,70 di Romagnoli e compagni. Tra i protagonisti ci sarà la sfida tra il vecchio leone Ibrahimovic e i giovani rampanti Chiesa e Vlahovic: il gol del fenomeno svedese è dato a 2,50, quello dell'attaccante serbo a 3,25 mentre la rete del gioiellino azzurro a 3,50. Mentre a Firenze regna l'equilibrio, la differenza è evidente a Ferrara, dove la Juventus farà visita alla Spal di Gigi Di Biagio, ultima in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive. Per Snai la vittoria della Juve è data a 1,38 contro il 7,75 con cui sono accreditati i padroni di casa. Il calendario propone una giornata, almeno sulla carta, non troppo impegnativa per le big del campionato. La Lazio di Simone Inzaghi, seconda della classe, sarà di scena a Marassi contro il Genoa su un campo solitamente insidioso: Immobile e compagni però sono nettamente favoriti, a 1,73, contro il 4,75 della squadra di Nicola. L'Inter, dopo il successo in Europa League contro il Ludogorets, vuole riprendere la marcia anche in campionato ospitando la Sampdoria di Ranieri: i nerazzurri sono dati vincenti a 1,33 contro il 9.75 dei doriani. Anche l'Atalanta dovrebbe incamerare i tre punti contro il Sassuolo di De Zerbi: Gomez e compagni sono dati vincenti a 1,35 contro il 7,75 dei neroverdi. La convalescente Roma - tre sconfitte consecutive in campionato, ma con il successo europeo contro il Gent appena conquistato - riceve il Lecce: Fonseca secondo Snai è decisamente avanti, a 1,30, rispetto a Liverani, offerto a 6,80. (ANSA).