Fiorentina, Milenkovic: "L'asta del Fantacalcio rende la squadra più unita"

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato di Fantacalcio in una diretta Instagram sulla pagina di SosFanta: "Sono un po' sfortunato, nonostante abbia un grande team. La prima giornata me l'ha fatta vincere Kouamé. Non so se il prossimo anno mi comprerò, perché di solito gioco con soli terzini visto che mi danno più bonus. Sicuramente non mi pagherò più di 10 fantamilioni. L'asta? Mi piace, fa gruppo e ci unisce migliorando il nostro rapporto come squadra. Se credo fortemente in un giocatore sono pronto anche spendere qualcosa in più. Contro la Sampdoria avevo Chiesa contro e, se da un lato ero contento, dall'altro no... Fantallenatori? Saluto loro e tutti tifosi. In più lancio il mio appello di restare a casa, perché è molto importante".