Dopo il pari amaro (parola di Chiesa) di ieri sera con l'Atalanta, la Fiorentina è tornata subito ad allenarsi quest'oggi per preparare la seconda sfida agli orobici in pochi giorni, questa volta in trasferta e per il campionato. Per mister Pioli c'è una buona notizia da poter registrare: il belga Kevin Mirallas, che si era infortunato nella sfida contro il Napoli, è tornato ad allenarsi in gruppo. Possibile dunque che torni tra i convocati per domenica, mentre capitan German Pezzella, l'altro fermo ai box di casa viola, ha continuato a svolgere lavoro a parte. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.