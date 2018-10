Fiorentina, Mirallas recuperato. Pioli tentato dal belga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come scrive Il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina in questi giorni ha lavorato al centro sportivo senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. La sosta - si legge - è stata utile per accelerare l'inserimento di Kevin Mirallas, che adesso ha completamente recuperato ed è a disposizione di Pioli. Al ritorno dei Nazionali il tecnico viola tirerà le somme e deciderà il tridente anti Cagliari.