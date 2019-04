Fiorentina-Montella, idea difesa a tre. Ma la rivoluzione sarà solo in estate

© foto di Giacomo Morini

Nessuno si aspetti rivoluzioni immediate con Montella in panchina, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Il nuovo allenatore della Fiorentina non ha tempo per fare stravolgimenti e domenica contro il Bologna non cambierà molto nella formazione che siamo abituati a vedere. In vista però c'è l'Atalanta in Coppa Italia, e per quel giorno la Fiorentina potrebbe aver cambiato volto. Montella negli ultimi anni ha lavorato sul 4-3-3, sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2, moduli in linea con il lavoro di Pioli. A Bergamo potrebbe esserci già la difesa a tre con Milenkovic, Vitor Hugo e Pezzella a svolgere il ruolo di centrali e Chiesa-Biraghi sulle fasce. Regista potrebbe essere Edimilson, giocatore che può mettere in campo anche qualità. Davanti - così come domenica - potrebbero giocare Muriel e Simeone, uno di fianco all'altro: con Montella in panchina i due attaccanti possono trovare l'intesa giusta.