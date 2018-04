Fiorentina-Napoli, Insigne contro Chiesa: simboli a confronto

© foto di www.imagephotoagency.it

Le pagine de La Repubblica oggi in edicola danno spazio alla sfida tra due giovani attaccanti in Fiorentina-Napoli. Da una parte c'è Federico Chiesa, talento cresciuto in casa dai viola e che adesso vale una cifra superiore a 40 milioni di euro, dall'altra parte c'è Lorenzo Insigne, acquistato a 1550 euro dal Sant’Antimo e arrivato a valere attorno ai 100 milioni. La sfida del Franchi sarà anche la loro sfida.