Fiorentina, nessun problema serio per Chiesa. Contro la SPAL ci sarà

© foto di Federico De Luca

Analizzando la situazione degli infortunati della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport professa ottimismo per quanto riguarda il recupero di Federico Chiesa, reduce dalle panchine in Under 21 per un fastidio al ginocchio. Lo staff medico viola infatti - si legge - non ha riscontrato nessun problema. Procede bene anche il recupero di Laurini, mentre si dovrà aspettare domani per sapere se a Ferrara ci sarà il capocannoniere viola Thereau.