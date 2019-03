© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla luce degli esami di controllo effettuati ieri sera a Parigi con lo staff medico della Nazionale francese Under 20, Alban Lafont non sarà in grado di onorare gli impegni amichevoli della sua Selezione in programma in Spagna. Come riportato da FirenzeViola.it, il classe '99 tornerà oggi a Firenze per continuare il suo percorso di guarigione e rendersi disponibile in vista della partita di campionato contro il Torino.