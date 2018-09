Fiorentina, ok la mossa Mirallas: superata la rabbia post SPAL

© foto di Federico De Luca

La Nazione analizza la partita di Kevin Mirallas della Fiorentina contro l'Inter. Il giornale definisce quella di inserire il belga dla 1' una mossa azzeccata, col giocatore deluso e arrabbiato per non aver giocato dall'inizio contro la Spal. Il palo, poi tanta corsa e dribbling per un giocatore promosso dai voti della partita.