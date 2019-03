Fonte: violachannel.it

© foto di Federico Gaetano

Partitella d'allenamento a porte chiuse per la Fiorentina, contro l'Antella, formazione militante nel campionato d'Eccellenza. Tanti gli assenti, così Stefano Pioli ha preso in prestito qualche elemento delle giovanili. In rete, tra gli altri, Norgaard, Mirallas, Veretout e Benassi.