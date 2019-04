Fiorentina, per l'Atalanta tre idee di formazione: dal 3-5-2 al 4-4-2

Tre idee di formazione diverse per Vincenzo Montella in vista della semifinale di Coppa Italia di domani contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da La Nazione molto dipende dall'utilizzo o meno di Edimilson Fernandes, un centrocampista che si adatta molto alle idee di gioco dell'Aeroplanino. Se, come sembra, lo svizzero dovesse essere mandato in campo dal 1' sono appunto tre i moduli diversi che lo stesso Montella potrebbe utilizzare:

(4-4-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout, Mirallas; Chiesa, Muriel.

(3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Dabo, Benassi, Edimilson, Veretout, Biraghi; Chiesa, Muriel.

(4-2-3-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Dabo, Veretout; Chiesa, Edimilson, Mirallas; Muriel.