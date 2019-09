Fiorentina, per la Juve Franchi verso il sold out. Pronta la coreografia

Per Firenze la sfida contro la Juventus ha da sempre un sapore particolare. Non farà eccezione il match di sabato alle ore 15 per il quale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Franchi sarà quasi certamente sold out (sono già oltre 40mila le presenze assicurate) e al suo interno il tifo organizzato darà spettacolo con una coreografia che dovrebbe coinvolgere tutto l'impianto del Campo di Marte.