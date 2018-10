Fiorentina, Pezzella e Milenkovic non preoccupano. Benassi torna dal 1'

© foto di Federico De Luca

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, nonostante portino ancora su di sé i postumi dello scontro che hanno avuto domenica durante la sfida contro il Cagliari (punti di sutura in testa e occhio nero), né Pezzella né Milenkovic paiono in dubbio per la sfida di sabato contro il Torino. Occhio al rientro dell’ex di turno Benassi, lasciato in panchina contro i sardi: prenderà il suo posto in panchina uno tra Edimilson e Gerson.