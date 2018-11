Fiorentina, Pezzella in gruppo: contro la Juventus dovrebbe esserci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina la Fiorentina è tornata in campo per preparare nel migliore dei modi l'attesa sfida di campionato contro la Juventus, sabato al Franchi. Lo stesso club viola ha postato sulle proprie Instagram Stories qualche foto della seduta odierna, in cui figura anche il capitano German Pezzella ormai sulla via del recupero.