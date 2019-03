© foto di Giacomo Morini

Emergono novità importanti in casa Fiorentina dopo la seduta di allenamento svolta nel pomeriggio al Centro Sportivo Davide Astori. E’ tornato ad allenarsi in gruppo il capitano viola German Pezzella. Non è chiaro se l’argentino potrà scendere in campo a Bergamo domenica contro l'Atalanta ma il fatto che sia tornato ad allenarsi con il resto del gruppo è sicuramente un segnale positivo. Lo stesso ha fatto anche Kevin Mirallas che sembra aver smaltito il problema al polpaccio. Anche se tra i due pare proprio in vantaggio il difensore. Lo riporta Radio Bruno Toscana.