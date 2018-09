© foto di Federico De Luca

German Pezzella potrà continuare ad indossare la fascia da capitano dedicata a Davide Astori. La notizia è stata accolta in maniera molto positivo dal centrale argentino della Fiorentina, che ha così scritto la seguente didascalia a corredo di una foto che lo ritrae proprio con la fascia in mano: "Non si tratta di andare contro una regola, si tratta di andare a favore dei sentimenti di una squadra e di un'intera città. grazie alla Lega per averci permesso di continuare con questo simbolo che rappresenta così tanto per tutti noi, perché ovunque andremo, Davide andrà con noi", le parole espresse da Pezzella sul suo profilo Instagram.