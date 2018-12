Fiorentina, Pioli: "Gara gagliarda e attenta. Ben venga una punta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, a fine gara contro il Milan, ha parlato il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli: "Una gara gagliarda e attenta. Potevamo gestire meglio alcune circostanze, ma la squadra ha lottato e ha tenuto botta. Stiamo facendo un buon lavoro. Zona Champions? No, non ci candiamo per crescere. Abbiamo vinto alla nona trasferta, ma potevamo farlo anche prima come contro Torino e Sassuolo. Vincere contro un avversario blasonato è importante per l'autostima. Purtroppo non ci possiamo gustare la vittoria, ora mercoledì e sabato altre partite. Chiesa? Ha grandi qualità, il gol che ha fatto è nelle sue corde. Deve stare un po' più dentro la gara, ma sta crescendo tanto, deve continuare così. Simeone? Non ha passato un momento felice e non si espresso nelle sue capacità. Ora però è tornato quello di un tempo. Se inserissimo un altro giocatore in organico ben venga. Pjaca? Momento delicato, ma mostrerà le sue capacità. Lo voglio tenere".