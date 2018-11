Fiorentina, Pioli pensa a Gerson nel tridente con Chiesa e Simeone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli studia nuove mosse in attacco. Con l'infortunio di Pjaca il tecnico della Fiorentina sta pensando di spostare in attacco il brasiliano Gerson, che andrebbe quindi a comporre il tridente con Simeone e Chiesa. In mezzo al campo Edimilson favorito su Norgaard, in difesa Ceccherini è pronto per sostituire l'infortunato Pezzella. Lo riporta Radio Bruno Toscana