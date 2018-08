Fiorentina, Pjaca lavora per essere al top contro il Napoli

Sessantasei anni in tre, talento, fantasia e tecnica: questo il tridente potenzialmente esplosivo sul quale ha lavorato tutta l'estate Stefano Pioli. Oltre a Chiesa e Simeone, strategico è stato l'inserimento di Marko Pjaca, scrive oggi La Repubblica. Domenica il croato ha giocato solo 15 minuti, un primo assaggio in attesa che la condizione sia al top. E se contro l'Udinese dovesse toccare ancora ad Eysseric ecco che la sosta potrebbe garantire al croato di sfruttare al meglio ogni singolo giorno per farsi trovare pronto per la ripresa al San paolo.