Fiorentina-Pjaca, ora due test da leader: poi la sfida al Napoli

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si parla del ruolo di Marko Pjaca e delle idee che circolano nella mente di Pioli in vista delle ripresa del campionato proprio sul croato: secondo quanto riferisce il quotidiano, il tecnico della Fiorentina starebbe valutando seriamente l'ipotesi di proporre l'esterno ex Juve dal 1' assieme a Simeone e Chiesa nel tridente che scenderà in campo al San Paolo sabato 15 alle 18. Determinanti, in tal senso, saranno i test che disputerà il giocatore in questi giorni con la Nazionale croata (Pjaca affronterà prima in amichevole il Portogallo e poi debutterà in Nations League contro la Spagna). In alternativa c'è sempre pronto Eysseric, che ottime impressioni ha fornito soprattutto nell'ultimo match contro l'Udinese.