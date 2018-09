Fiorentina, problema alla coscia destra per Lafont

“Non sono d’accordo con la Serie B a diciannove squadre, è giusto giocare a ventidue e dare spazio alle società che meritano di occupare i posti vacanti. Le cose fatte così, tipo colpo di stato, non le condivido. Non mi sorprenderei se ci fossero degli stravolgimenti”. Così a TuttoMercatoWeb...

Acf Fiorentina comunica che il calciatore Alban Lafont ha dovuto lasciare il campo al termine del primo tempo, a causa di un problema muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni svolgerà gli esami per valutare meglio l'entità dell'infortunio.

