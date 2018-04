Fiorentina, problemi per Vitor Hugo in amichevole: a rischio per il Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problema per Vitor Hugo nel corso dell'amichevole giocata oggi dalla Fiorentina contro il Signa: il brasiliano è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in compagnia di uno del preparatori della Fiorentina dopo aver avvertito un fastidio muscolare (forse al flessore). Il brasiliano entra dunque nella lista dei dubbi di Pioli in vista della sfida al Napoli, riferisce FirenzeViola.it.