Fiorentina, quasi impossibile la revoca della squalifica di Montella

© foto di Federico De Luca

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, ieri la Fiorentina ha ufficialmente deciso di presentare ricorso per la squalifica di due turni inflitta dal giudice sportivo a Vincenzo Montella dopo l'espulsione a Parma ma è quasi impossibile veder annullate entrambe le giornate di stop. L’eventuale riduzione della sospensione di una giornata terrebbe quindi comunque lontano Montella dalla panchina viola per l'ultimo atto di campionato, quello delicatissimo al Franchi contro il Genoa. La decisione finale è attesa per venerdì.