Pol Lirola, Nikola Milenkovic, Martin Caceres e Dalbert potrebbero comporre una linea difensiva a quattro per la nuova Fiorentina di Giuseppe Iachini. Ad oggi, però, questi quattro giocatori rappresentano soprattutto i giocatori in diffida in casa Viola prima della gara contro la SPAL del prossimo weekend. Una sfida, quella contro gli estensi del fiorentino Leonardo Semplici, che in caso di nuova ammonizione ad uno dei quattro giocatori citati che potrebbe avere ripercussioni anche su quella successiva al San Paolo contro il Napoli. Un giallo ad uno dei quattro difensori porterebbe all'automatica assenza dello stesso per la sfida in casa dei partenopei.