Fiorentina, Ranieri ha convinto Montella: domenica altra chance dal 1'

Tra la squalifica di German Pezzella che sconterà domenica, nella gara di Coppa Italia contro il Monza, e la sempre più probabile partenza di Federico Ceccherini, 27 anni, difensore centrale cercato dal Brescia, i riflettori si stanno per accendere su Luca Ranieri, 20 anni, figlio del vivaio della Fiorentina.

Come Chiesa e Sottil - Vincenzo Montella - sottolinea il Corriere dello Sport - lo ha testato anche domenica scorsa, nell’amichevole contro il Galatasaray, e lui non ha sbagliato niente. Adesso è pronto a mettersi sulla scia di Federico Chiesa, che nel 2016 fu tolto dal mercato da Paulo Sousa. Il primo ad essere stato trattenuto tra i ragazzi “made in Florence”, è stato Riccardo Sottil, non senza un pizzico di rammarico da parte del Pescara, ma anche Ranieri sta andando nella stessa direzione. Gli è stato prolungato il contratto, fino al 2023, e come lui pure agli altri ragazzi arrivati dal vivaio. Intanto giocherà domenica, poi continuerà il suo percorso di crescita.