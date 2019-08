© foto di Giacomo Morini

Nuovo sponsor sulle maglie della Fiorentina. Con una nota il club viola ha comunicato il rinnovo della partnership con le istituzioni turistiche della Val di Fassa. Ecco il comunicato:

ACF Fiorentina, Val di Fassa e Trentino rilanciano il loro rapporto di partnership giunto all’ottava stagione sportiva. Il logo della Val di Fassa sarà presente sulla maglia della Prima Squadra in posizione di Second Sponsor in occasione di Genoa- Fiorentina, come momento di lancio, e poi per tutte le gare ufficiali che vedranno impegnata la Fiorentina nei mesi di Dicembre e Maggio.

La collaborazione relativa alle maglie riguarderà dunque 10 gare tra Campionato e Coppa Italia e servirà a veicolare iniziative studiate ad hoc per i tifosi viola, per promuovere l’offerta turistica del territorio trentino in vista delle vacanze invernali e di quelle estive.