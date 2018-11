Fiorentina, riposo fino a lunedì per Pezzella. Poi nuovi esami

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ulteriori aggiornamenti sul fronte German Pezzella: secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, il capitano della Fiorentina oggi è stato visitato al centro sportivo dallo staff medico viola e la diagnosi è quella che è stata riportata nel report dei giorni scorsi (lesione tra 1° e 2° grado del bicipite femorale della coscia destra). Adesso la Fiorentina lascerà a riposo il giocatore, per permettergli di riprendersi dal lungo viaggio in Argentina e dal fuso orario, poi all'inizio della settimana prossima lo staff capitanato dal dottor Luca Pengue analizzerà l'evoluzione dell'infortunio e la reazione di Pezzella alle prime cure. Non viene dunque stimato alcun tempo di recupero in vista della ripresa del campionato contro il Bologna o della super sfida contro la Juventus.