Fiorentina in campo nel primo allenamento settimanale in vista della gara contro la Sampdoria: i viola di Iachini, dopo i due giorni di stop, hanno ripreso la preparazione al centro sportivo in vista della sfida di domenica alle 15 allo stadio Luigi Ferraris. Di seguito il video del club viola postato sui social dove si vede nitidamente Alfred Duncan assieme al gruppo, almeno per ciò che riguarda la prima fase di riscaldamento: