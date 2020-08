Fiorentina, ritiro a Firenze dal 23 al 31 agosto: scelto l'hotel che ospiterà i viola

vedi letture

La Fiorentina si prepara ad andare in ritiro per iniziare la nuova stagione, con il via al campionato previsto tra un mese. Lo farà in una delle sedi che solitamente, anche in passato, ha ospitato i ritiri della squadra gigliata, ovvero Villa Olmi. La squadra di Beppe Iachini infatti alloggerà nell'hotel a pochi chilometri dallo stadio dal prossimo 23 agosto fino al 31. A riportarlo è FirenzeViola.it.