Fiorentina-Roma, attesi oltre 30mila spettatori al Franchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il calendario bizzarro della Fiorentina ha fino ad ora posto ogni sfida con le più forti lontano da Firenze. Logico che questo stia incidendo sul calcolo dei punti e la diversità di come gli stessi punti compongano la classifica viola. Tredici dei quindici totali arrivati a Firenze, appena due in esterna. Oggi invece il Franchi si vestirà davvero a festa per l’arrivo della prima big. Oltre trentamila allo stadio, la consueta presenza di Andrea Della Valle in tribuna e la voglia di riscattare la sconfitta (4-2) incassata contro i giallorossi nello scorso campionato.