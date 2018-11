Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: out Cristante, c'è Zaniolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Roma in programma alle 18 al Franchi di Firenze. A dispetto delle indicazioni di qualche ora, Mirallas è titolare al fianco di Simeone e Chiesa, mentre a centrocampo trova spazio l'ex Gerson. Nella Roma sorprende l'esclusione di Cristante, con Pellegrini che dovrebbe arretrare in mediana e lasciare la trequarti a Zaniolo, titolare a sorpresa alle spalle di Dzeko in compagnia di Under ed El Shaarawy. Ecco gli schieramenti scelti da Pioli e Di Francesco:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Mirallas, Simeone, Chiesa.

Allenatore: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Jesus, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Džeko.

Allenatore: Di Francesco.