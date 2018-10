Fiorentina-Roma, mai un pari tra Pioli e Di Francesco. Parità nelle vittorie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica all'Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina sfiderà la Roma e sia Stefano Pioli che Eusebio Di Francesco proveranno a passare in vantaggio nei loro personali scontri diretti. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina i due allenatori non hanno mai pareggiato nei loro 8 precedenti e sono a quattro vittorie a testa.