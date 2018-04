Fiorentina, Saponara: "A Udine insieme, uniti compatti, abbracciati"

© foto di Federico De Luca 2018

Ancora Udine per la Fiorentina. A poco meno di un mese dalla tragica scomparsa di Davide Astori proprio nel ritiro prepartita nella cittadina friulana, i viola sono nuovamente a poche ore dal match contro l’Udinese. I ricordi si intrecciano e Riccardo Saponara ha voluto esprimere i propri sentimenti attraverso un post su Instagram: “Oggi partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è il modo in cui lo faremo tutti insieme: uniti, compatti, abbracciati, FORTI. Forza noi”.