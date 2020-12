Fiorentina-Sassuolo, i tifosi viola sostengono la squadra fuori dal Franchi con...i fuochi d'artificio

Fuochi d'artificio per stare vicini alla squadra. E' questo l'espediente dei sostenitori della Fiorentina, che non potendo assistere alla sfida all'interno del Franchi per ovvi motivi legati al Covid-19, hanno sparato decine di fuochi pirotecnici per sostenere a distanza i calciatori viola contro il Sassuolo in una sfida delicatissima per il campionato viola.