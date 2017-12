Fiorentina, seduta tecnico-tattica in vista della Lazio. Presente Corvino

© foto di Giacomo Morini

Fiorentina al lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia con la Lazio, in programma martedì. Seduta tecnico-tattica questa mattina sotto gli occhi del direttore generale Pantaleo Corvino, che ha approfittato dell'inizio dell'allenamento per caricare il gruppo in vista dei prossimi impegni. Lo riporta il sito ufficiale dei viola.