Fiorentina, sempre più complicato il recupero di Hugo per il Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi arriverà la risposta definitiva per quanto riguarda il possibile recupero di Vitor Hugo in vista della gara di domani contro il Napoli. Il brasiliano non è al meglio e ieri non si era ancora allenato con il resto dei compagni. Per questo è molto complicato pensare che alla fine possa essere presente contro gli azzurri, con Ceccherini e Hancko che si giocheranno un posto al fianco di Pezzella. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.